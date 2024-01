Camion si ribalta sulla tangenziale | traffico in tilt | caos alle porte di Milano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Uncontenente acetone si ètoOvest diall'altezza di Rho a ridosso della rotonda 'Cerchiarello' intorno17. L'autista, di origini italiane, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sacco. Al momento, non ci sarebbe nessun'altra persona coinvolta. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Rho con APS e ABP ed il nucleo NBCR che sta valutando di effettuare il travaso del composto chimico. Il mezzo, infatti, non avrebbe subito particolari danni e potrebbe, attraverso delle gru, essere rimesso in carreggiata. Difficoltà ein coda. Sul posto anche personale Polstrada e 118.

