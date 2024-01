Calendario sci di fondo | Coppa del Mondo Goms 2024 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ladeldi sci diprocede nel suo passaggio in luoghi non particolarmente battuti. Stavolta si va a, in Svizzera, per la prosecuzione di quello che al maschile è sempre più un discorso norvegese, al femminile mantiene invece i crismi più globali. Tra le donne, infatti, restano i 279 punti di vantaggio di Jessie Diggins su Linn Svahn, in un duello che è USA-Svezia su tutte le prime cinque posizioni. Tra gli uomini, invece, resta Harald Oestberg Amundsen il favorito numero uno per portare a casa la Sfera di Cristallo, con i norge che sono cinque tra i primi sei. Questa settimana, però, l’esistenza di una sprint in tecnica libera può essere d’aiuto per Federico Pellegrino. Le gare dideldi, in Svizzera, si disputeranno da venerdì 26 ...