Calendario Mondiali volo con gli sci Bad Mitterndorf 2024 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Settimana particolare per il circuito del salto con gli sci. A Bad, infatti, vanno in scena idi: si salta al Kulm, storico HS235 della Stiria il cui record è detenuto da Peter Prevc con 244 metri (ci sarebbero i 247 di Ziga Jelar, ma cadde). Nel 2022 ad aggiudicarsi il titolo individuale fu Marius Lindvik, davanti al pubblico di casa in quel di Vikersund. Sono solo due gli uomini che hanno avuto la capacità di fare il bis consecutivo: Sven Hannawald (2000-2002) e Roar Ljøkelsøy (2004-2006). Anche per Walter Steiner due successi, ma distanti: lo svizzero si impose nel 1972 e 1977. Più facile il discorso delle gare a squadre: cinque vittorie della Norvegia, tre dell’Austria e una, l’ultima, della Slovenia. Idisi terranno a Bad ...