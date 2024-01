Calendario Mondiali slittino 2024 | programma | orari | tv | streaming Si gareggia ad Altenberg

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La stagione dellosi prepara per il suo momento più atteso. Stiamo parlando, infatti, dei Campionatiche si svolgeranno ad(Germania) dal 26 al 28 gennaio prossimi. Il budello teutonico sarà palcoscenico della 52a edizione della manifestazione iridata per uno spettacolo che si annuncia notevole. Ilsi aprirà nella giornata di venerdì 26 gennaio con le prove sprint. Alle ore 13.00 si partirà con la gara di doppio maschile, quindi in successione singolo femminile, singolo maschile e doppio femminile. Si passerà, poi, alla giornata di sabato 27 gennaio, nella quale vivremo ben tre gare. A partire dalle ore 08.50 si inizierà con il doppio femminile, quindi alle ore 11.00 andrà in scena il doppio maschile, prima che alle ore 14.00 si chiuda con il doppio maschile. ...