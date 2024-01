Calendario Coppa del Mondo speed skating Salt Lake City 2024 | programma | orari | tv | streaming

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dal 26 al 28 gennaio sull’anello di ghiaccio di, negli Stati Uniti, andrà in scena la quinta tappa delladeldidi questa stagione. Dopo gli Europei di Heerenveen (Paesi Bassi), il massimo circuito internazionale torna in scena con l’appuntamento negli States e l’interesse non mancherà di certo. La formazione guidata dal Direttore Tecnico, Maurizio Marchetto, ha dimostrato grandi qualità nel proprio incedere nelle apparizioni indele nella rassegna continentale. Ci si aspetta quindi di dar seguito a quanto già fatto. Fari puntati, in particolare su Davide Ghiotto e Andrea Giovanni, che nelle prove distance e nella Mass Start hanno saputo fare la differenza. Da capire se a questa ...

