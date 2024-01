Calciomercato | Zerbin al Monza | accordo raggiunto Popovic in prestito per la stagione

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Novità diva alimminente. Napoli eformalizzeranno il doppio trasferimento.in. NOTIZIE MERCATO NAPOLI. Dopo la brillante doppietta nella Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, il giovane talento Alessioè pronto a intraprendere una nuova avventura calcistica lontano dal Napoli. Una notizia che sta scuotendo il mondo del calcio italiano, poiché il classe 1999 haunpersonale con il, come riportato in anteprima dal giornalista esperto didi Sky Sport, Gianluca Di Marzio. Secondo le ultime informazioni, le parti coinvolte hanno definito i dettagli per un doppio trasferimento, ...

Napoli , confermata la doppia operazione Popovic -col Monza. Arriva la conferma di Gianluca Di Marzio attraverso il proprio sito: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo ...Lo scrive il giornalista Di Marzio su X: "#- @sscnapoli , #al @ACMonza in prestito. Accordo raggiunto col giocatore e domattina dovrebbe formalizzarsi. Stesso percorso per ...Dopo la doppietta in Supercoppa Italiana contro la Fiorentina, Alessio Zerbin si appresta a lasciare il Napoli. Il classe 1999, come rivelato in questi minuti dal giornalista ed esperto di ...Dopo il mancato accordo con Milan e Juventus, alla fine Matija Popovic sbarcherà davvero in Italia per restarci. Il fantasista serbo classe 2006 si è svincolato.