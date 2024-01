Calciomercato Napoli | l’affare è ancora possibile | annuncio in diretta

Leggi su serieanews

(Di lunedì 22 gennaio 2024), non soloma potrebbe decollare da un momento all’altro! L’è arrivato in. Ilsi sta preparando per affrontare questa sera l’Inter nella finalissima di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. La squadra è perciò impegnata sul campo, mentre la società lavora in ottica mercato. A questo proposito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.