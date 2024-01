Calciomercato Milan | il Frosinone accelera per Davide Bartesaghi

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 22 gennaio 2024), ildi Eusebio Di Francescoper il colpo in difesain prestito Dopo l’avvio delinvernale, ilha dovuto correre ai ripari, vista l’emergenza in difesa che ha colpito la squadra di Stefano Pioli. Al momento, infatti, l’allenatore emiliano, deve fare a meno di Fikayo Tomori, Pierre Kalulu e Malick Thiaw. Il primo a rientrare in campo dovrebbe essere l’inglese, uscito nel corso della partita contro la Salernitana dello scorso 22 dicembre. Per sopperire ai problemi è tornato Matteo Gabbia dal prestito con il Villareal ed è stato acquistato Filippo Terracciano dall’Hellas Verona. Ildel, però, non si è fermato agli acquisiti. ...