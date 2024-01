Calciomercato | Al Shabab Banega rescinde e torna al Newell' s Old Boys

, le brevi di oggi: Mourinho e i contatti con il Napoli, Politano verso il rinnovo. ...un colloquio (che i media definiscono "amichevole") tra Matteo Politano e i vertici dell'Al, ...Napoli , Matteo Politano verso il rinnovo alla fine. Niente Arabia Saudita. E' quanto assicurano i colleghi di Tuttomercatoweb . Mercato Napoli, Nonostante la corte dell' Al, ...Come vi abbiamo raccontato in precedenza, la Fiorentina starebbe pensando ad Andrea Belotti per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. La società viola non è contenta del rendimento di Nzola e ...Il Napoli, in attesa della finale di Supercoppa di stasera, è già in cerca per il prossimo tecnico sportivo per la stagione che seguirà. E in cima alla lista dei desideri di ADL c’è il nome di Josè Mo ...