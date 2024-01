Calcio Serie C | la Turris esonera l’allenatore

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLaC, girone C) hato il tecnico Bruno Caneo, con il quale a inizio stagione aveva sottoscritto un contratto triennale. Fatale per il tecnico di origine sarda la terza sconfitta in altrettante partite disputate nel 2024 (2-1 in trasferta col Sorrento sul neutro di Potenza) che ha portato la compagine di Torre del Greco al quartultimo posto in classifica, in piena zona playout e con la salvezza diretta distante cinque lunghezze. Sono in corso contatti per trovare il sostituto, anche se con ogni probabilità l’incarico sarà affidato al siciliano Giuseppe Raffaele, 48 anni. Le parti si vedranno in serata con l’obiettivo di chiudere l’intesa e permettere a Raffaele di guidare il suo primo allenamento già nella giornata di domani L'articolo proviene da Anteprima24.it.