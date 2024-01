Calcio | Razzismo Curva Udinese Accogliamo tutti | insulti da un incivile

(Di lunedì 22 gennaio 2024) "Eventuali parole maleducate o urla incivili di un singolo non rispecchiano la comunità". UDINE - LaNord1896 non ci sta e fa sentire la sua voce. Si dissocia da quanto accaduto, si difende e attacca chi la accusa di. Due giorni dopo la partita con il Milan e la sospensione d

Ammende anche per la società biancoceleste e la Roma ROMA - Il giudice sportivo di serie A, Alessandro Zampone, in merito al derby di Coppa Italia ... (247.libero)

Lo stadio è un po’ un social a cielo aperto. O forse sarebbe meglio dire che stare sui social è un po’ come andare allo stadio . Volano insulti di ... (luce.lanazione)

In un'intervista al Tg1 il presidente della Figc ribadisce "la ferma condanna" per quanto accaduto a Udine ROMA - "Ho voluto manifestare la ... (ilgiornaleditalia)

Gli insulti razzisti. La partita sospesa. Il giocatore che esce dal campo. I compagni che lo supportano. Gli avversari che si uniscono in un coro di ... (ilfattoquotidiano)

Si dissocia da quanto accaduto, si difende e attacca chi la accusa di. Due giorni dopo la partita con il Milan e la sospensione di qualche minuto del match per gli insulti razzisti rivolti ...Osservo con grande tristezza quello che è successo, magari stavolta è stata così significativa la reazione di Maignan, che potrebbe essere una svolta contro ilnegli stadi '. Alla domanda ...E se Maignan aveva accusato tutto il mondo del calcio di girarsi dall'altra parte di fronte a questi gravi episodi di razzismo, la risposta dell'Udinese è molto chiara e forse finalmente qualcosa ...Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex portiere della Juventus e allenatore della Fiorentina Dino Zoff ha parlato di razzismo e, in particolare, di quanto accaduto ad Udine sabato sera in ...