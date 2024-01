Calcio | malore per Gigi Riva | come sta l’ex calciatore

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Ricoverato a Cagliariimprovviso per, exazzurro e del Cagliari., nelle ultime ore, dopo unavvenuto in caso è stato ricoverato all’ospedale Brotzu di Cagliari. Stando a quanto spiega Ansa: “Le sue condizioni non sono gravi, saranno necessarie ulteriori verifiche per capire se ci sarà bisogno di un intervento al cuore: valutazioni in corso da parte dei medici del reparto di Cardiologia., ora presidente onorario del Cagliari, ha 79 anni compiuti lo scorso novembre”.è stato capocannoniere della Nazionale con 35 reti e numero 11 dello scudetto del Cagliari del 1970. Con la maglia della Nazionale ha vinto gli Europei del 1968 e ha fatto parte della spedizione azzurra ai Mondiali del ...

Trema il Mondo del calcio che resta con il fiato sospeso per il triste episodio avvenuto durante il match. malore in campo Ha davvero dell’assurdo ... (rompipallone)

Unin casa, poi il ricovero all' ospedale Brotzu di Cagliari : sono ore di apprensione per lo stato di salute di Gigi Riva . L'ex calciatore, leggenda delitaliano e mito di un'intera isola,...Il campione rossoblù è stato sottoposto ad accertamenti dopo unin casa nei giorni scorsi. Le sue condizioni non sono gravi, saranno necessarie ulteriori verifiche per capire se ci sarà ...Secondo quanto riportato dalla "Nuova Sardegna" si sarebbe trattato di un malore improvviso che ha spaventato la famiglia, ma l'ex leggenda del calcio italiano starebbe ora meglio. Riva ha 79 anni e ...Malore in casa per Gigi Riva, che ora è ricoverato nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Campione d’Italia con i rossoblu e presidente onorario del Cagliari, il 79enne potrebbe ...