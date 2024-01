Calcio italiano a lutto | è morto Gigi Riva

Addio a Gigi Riva mito del calcio italiano , capocannoniere della Nazionale . Se n’è andato. In punta di piedi come ha sempre vissuto. Sempre una ... (ilnapolista)

È Morto Gigi Riva . La leggenda del calcio italiano aveva 79 anni. Nessuno ha segnato come lui con la maglia della nazionale italiana (35 reti in 42 ... (tpi)

Grave lutto nel mondo del calcio italiano e dello sport in generale. A 79 anni è morto Gigi Riva , leggenda assoluta e mito per intere generazioni, ... (sportface)

Gigi Riva, è morto il mito delIlperde una delle sue leggenda più grandi. A 79 anni è morto Gigi Riva . Nessuno ha segnato come lui con la maglia della nazionale italiana (35 reti in 42 partite). ...Grande lutto per ilche perde una delle sue leggende più grandi: a 79 anni è infatti morto Gigi Riva. Era ricoverato nel reparto di Cardiologia del Brotzu di Cagliari per un infarto accusato ieri. Seguono ...