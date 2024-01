Calcio femminile | il Milan sconfigge il Como per 3-2 con il brivido finale in Serie A

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Importante vittoria casalinga per ilnel posticipo della 13ma giornata dellaA 2023-2024 di. Al centro sportivo Peppino Vismara, le rossonere mettono in campo un’ottima prestazione per tre quarti di gara e questo, nonostante i due gol subiti nel, basta per vincere per 3-2 grazie alla doppietta di Andrea Staskova (12?, 62?) e alla rete di Marta Mascarello (43?). In virtù di questo successo, la squadra di Corti raggiunge quota 13 punti e risale leggermente la classifica, portandosi a -1 dal Sassuolo (settimo) e a -2 dalla Sampdoria (sesta) e appunto il(quinto e attualmente ultimo team in Poule Scudetto). Ilcomincia con più determinazione e al 12? passa in vantaggio con la rete di testa di Staskova. Il...

Nel tabellone, invece, chi si sta accreditando giocando grandi partite è Aryna Sabalenka . La tennista aveva fatto cadere con unun oggetto appoggiato sulla testa del suo preparatore ...... che ha funzionato come penitenziariofino a tre anni or sono. Poi il castello finì d'... le cittadine; laggiù in perpendicolare, come in fondo ad un pozzo si scorge il campo di, vi ...La manifestazione che vedrà al via le formazioni Under 19, Under 17, Under 15 e femminili, si terrà a fine marzo con la finalissima alla Sciorba. "Sarà la prima volta a Genova ed collegata ad un ...Ma il pareggio granata arriva al 41’ con un gol di testa di Ferrario. Al 64’ un tocco di braccio in area di Lundin costa un calcio di rigore a favore delle Pantere. Occasione però sprecata da Ippólito ...