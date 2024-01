Calcio | addio a Gigi Riva Rombo di Tuono si è spento a 79 anni

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Il mondo delè in lutto e difficilmente riuscirà a riprendersi da un colpo così. All’età di 79si è, l’eroe di unche non c’è più e capace di regalare, insieme ad una squadra stellare, uno storico scudetto al Cagliari nel 1969/70. Riscrisse anche la storia della Nazionale diventando il più grande cannoniere della storia Azzurra con i suoi 35 gol, ancora imbattuto. Sabato mattina un malore lo aveva portato all’ospedale e oggi le condizioni sembravano stabili, secondo i report del Brotzu dove era ricoverato. Mondo delin lutto: si èa 79Crediti foto: Wikimedia Commons Ringraziamenti: Wikimedia Commons via Picryl.com Copyright: ...

Un gravissimo lutto ha colpito e sconvolto il mondo del calcio , il presidente del club è passato a miglior vita in maniera improvvisa Come un ... (cityrumors)

Addio a Gigi Riva mito del calcio italiano , capocannoniere della Nazionale . Se n’è andato. In punta di piedi come ha sempre vissuto. Sempre una ... (ilnapolista)

Gigi Riva, è morto il mito delitaliano Ilitaliano perde una delle sue leggenda più grandi. A 79 anni è morto Gigi Riva . Nessuno ha segnato come lui con la maglia della nazionale italiana (35 reti in 42 partite). Leggendario lo ...A Napoli segnò uno dei suoi gol più belli, in tuffo contro la Germania Est Il gol di Gigi Riva a Napoli contro la Germania Esta Gigi Riva mito delitaliano, capocannoniere della ...Roma, 22 gen - Addio a Gigi Riva. Il grande attaccante del Cagliari e della nazionale italiana, soprannominato Rombo di Tuono, è scomparso a 79 anni. Aveva accusato un malore ieri ed era stato ricover ...Triste notizia per il mondo del calcio, è morto Gigi Riva all'età di 79 anni. Nella giornata di domenica il campione italiano era stato colpito da un fatale malore e le ...