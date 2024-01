Calcio a 5 | Bellarte convoca 25 azzurri per Marocco e Serbia

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La Nazionale italiana dia 5 riparte dopo la mancata qualificazione ai Mondiali. Massimilianoapre il 2024 con un viaggio in, dove a Rabat, il 29 gennaio, gliscenderanno in campo per una partita amichevole. Seguirà poi un tour de force composto da altri quattro incontri con i padroni di casa, uno al giorno tra il 31 gennaio e il 3 febbraio. Il 4 è invece prevista la partita contro la. Il ct hato 25 giocatori e non mancano le prime chiamate: Portieri: Jurij Bellobuono (Napoli Futsal), Lorenzo Pietrangelo (Came Treviso), Samuele Yaghoubian (Fenice Veneziamestre), Alessio Gattarelli (Lecco), Dennis Berthod (Jimbee Cartagena). Giocatori di movimento: Francesco Liberti (Feldi Eboli), Christopher Cutrupi (Olimpus Roma), Antonino Isgrò ...

