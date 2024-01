Calcagno “Necessarie sanzioni più forti contro il razzismo”

(Di lunedì 22 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Combattere queste forme di ignoranza è già possibile. Le norme interne federali sono congegnate molto bene. Come è successo a Udine, calciatori, arbitro e procura federale hanno deciso di sospendere temporaneamente la partita. Ma le norme prevedono anche che le autorità di pubblica sicurezza possano sospendere definitivamente la partita. E' una responsabilità che ha delle implicazioni anche di ordine pubblico e che non può essere demandata ai calciatori o all'arbitro”. Così Umberto, presidente dell'Associazione Italiana Calciatori, ospite di ‘Radio Anch'io Sport' su Rai Radio 1, sugli episodi dinei confronti del portiere rossonero Mike Maignan durante Udinese-Milan di sabato sera. “Le decisioni della giustizia federale si basano sempre di più sugli atti che provengono dalle questure – prosegue il numero uno ...

Umberto Calcagno President of AIC attends during the Gran Gala del ... Finora non è stato ritenuto necessario un provvedimento di questo tipo. Inciderebbe sul risultato della partita, ma secondo me, ...Il portiere del Milan Mike Maignan all'attacco su Instagram: «Colpito un uomo e un padre. Il sistema si assuma responsabilità: spettatori, squadra, autorità e Procura. Tutti» ...