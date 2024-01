Calcagno AIC | «Supercoppa? Doppia gara in calendario fitto | riflettere»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Umberto, presidente dell’AIC, Associazione Italiana Calciatori, ha tuonato contro la final four di. Oggi l’ultimo tra Napoli e Inter. MENO PARTITE ? Il presidente dell’AIC, Assocalciatori, Umberto, ha parlato così dellaa Riyad con la final four su Radio Anch’io Sport: «Probabilmente qualcosa sulla quale dobbiamotutti quanti insieme. Lapartita si inserisce in un, che ha bisogno di una dettagliata attenzione. Se vogliamo che il calcio continui ad essere lo spettacolo che vogliamo, dobbiamo diminuire il numero delle partite». Stasera la finalissima tra Napoli e Inter. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...