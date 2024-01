Calandra e Catini | azioni concrete per il nord di Fiumicino dopo anni di inerzia

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 22 gennaio 2024), 22 gennaio 2024 – In risposta alle recenti dichiardel centrosinistra sul Centro polivalente a Passoscuro, Stefano, capogruppo della Lega, e Massimiliano, consigliere comunale di maggioranza della Lista Baccini, evidenziano il lavoro svolto dalla nuova amministrazione per affrontare problemi storici del territorio. “Le recenti affermdel centrosinistra non solo distorcono la realtà, ma ignorano glidi negligenza che hanno caratterizzato la loro gestione” dichiara Stefano. “Invece di concentrarsi su critiche infondate, dovrebbero riconoscere il nostro impegno per risolvere questioni lasciate irrisolte per troppo tempo. In diecidi consiliatura il centrosinistra non ha fatto nulla, se non un paio ...