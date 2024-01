Cagliari vs Torino | probabili formazioni e dove vederla

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I sardi per tornare a fare punti salvezza, i granata per mantenersi nelle prime dieci posizioni.Vssi giocherà venerdì 26 gennaio 2024 alle ore 20.45VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I sardi sono ancora fuori dalla zona retrocessione, ma hanno soltanto un punto di vantaggio sulla terz’ultima. La squadra di Ranieri sta attraversando un momento di difficoltà avendo cinque punti in cinque partite. Sicuramente ci sarà da lottare fino alla fine, ma occorre più continuità per raggiungere l’obiettivo. I granata, dopo il riposo forzato, si presentano in terra sarda forti del loro decimo posto con 28 punti, a meno quattro lunghezze dalla zona Europa. Nelle ultime cinque partite, la squadra di Juric si ...

