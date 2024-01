Caccia al quinto posto in Champions League

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sono i giorni dell’anno tradizionalmente riservati a bilanci e buoni propositi, quelli in cui la Serie A si mette alle spalle un 2023 di alto profilo internazionale e impreziosito da risultati che legittimano un’ambiziosa lista di obiettivi per il 2024. Negli ultimi dodici mesi le nostre squadre non hanno portato a casa coppe, come era accaduto nell’anno precedente (per la prima volta dal 2010) con la Roma in Conference; ma hanno chiuso la stagione 2022/23 al secondonel Ranking UEFA per Nazioni, impresa riuscita solo due volte negli ultimi vent’anni, dietro alla Premiere con ampio distacco sulle inseguitrici. Determinanti in tal senso sono state le tre finaliste – Inter, Roma e Fiorentina – che insieme a Milan, Napoli e Juventus hanno dato vita a un’annata ben oltre le aspettative, e sicuramente difficile da ...