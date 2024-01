Bynaso it – The Olfactory Magazine nasce il magazine del profumo

La redazione si distingue per il suo approccio giornalistico professionale e data - driven nel campo emergente del giornalismo olfattivo '.it -Olfactory Magazine ' segna un momento storico nel settore editoriale del profumo, introducendo una rivista unica nel suo genere, interamente dedicata all'arte della profumeria. ...La redazione si distingue per il suo approccio giornalistico professionale e data - driven nel campo emergente del giornalismo olfattivo '.it -Olfactory Magazine ' segna un momento storico nel settore editoriale del profumo, introducendo una rivista unica nel suo genere, interamente dedicata all'arte della profumeria. ...Il 25 gennaio alle ore 21 al Teatro Sant'Anna di Beinasco appuntamento con lo spettacolo "Ai nostri tempi biblici". Protagonista della serata, l'inimitabile Gioele Dix, che con il suo talento unico ...Milano, 19 gennaio 2024 – "Bynaso.it - The Olfactory Magazine" segna un momento storico nel settore editoriale del profumo, introducendo una rivista unica ...