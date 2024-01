Buso | «Napoli-Inter apertissima Mazzarri ha una cosa dalla sua!»

(Di lunedì 22 gennaio 2024)pressione che l’potrebbe accusare in campionato allo scontro in Supercoppa Italiana contro il: le impressioni dell’ex calciatore Renatovenuto su Radio TV Serie A. PARTITA APERTA – Ampio spazio a, maxi sfida in programma stasera a Riyadh, ma anche al campionato. Ne parla l’ex calciatore Renato: «L’può accusare la pressione in campionato? Sicuramente incide, tutte queste evoluzioni dall’inizio del campionato possono dare fastidio. Inoltre, sappiamo quante partite può ancora avere l’, impegnata su tantissimi fronti. Se la Juventus riesce a proseguire poi è l’altra squadra che la deve inseguire. C’è sempre un aspetto psicologico, il calcio e lo sport sono proprio ...

... Sersanti, Di Stefano (1'st Giudici), Novakovich,. A disposizione: Bonadeo, Saracco, Celjak, Eusepi, Salomaa, Battistini, Louakima, Galli. All. Emiliano Bonazzoli. Arbitro: Maresca di. ...Calcio d'inizio alle ore 20,30, arbitra Maresca di. Radiocronaca come sempre in Diretta su ... Battistini, Celjak, Bianconi, Lepore; Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano, Novakovich,46ma edizione della Dakar: 22ma posizione in classifica assoluta di categoria (SSV) per la bolognese Rebecca Busi, unica pilota italiana ...Quando torneranno tutti gli indisponibili e si aggregheranno i nuovi acquisti il Napoli tornerà ad avere una grande squadra, quindi avrà le capacità per lottare al quarto posto".