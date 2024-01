Bufera su Netanyahu | ora la mozione di sfiducia | Ha fallito

Tensioni, evidenti, in Israele a tre settimane dal terribile attacco di Hamas. Benjamin Netanyahu ha sostenuto di non esser stato avvisato delle ... (iltempo)

Il responsabile del dicastero del Patrimonio edilizio ha evocato l'utilizzo dell'arma nucleare per distruggere la Striscia, affermando che ... (ilgiornale)

Benjamin Netanyahu ci è ricascato. Dopo lo scivolone di una settimana fa, quando aveva creato scandalo per aver scritto su Twitter che la ... (open.online)

...israeliano Ehud Olmert Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale ... (247.libero)

'Hitler non voleva sterminio ebrei',suDa www.ansa.it - 22 ottobre 2015 benjaminsu Benyamin: in un discorso al Congresso mondiale sionista ha addossato la responsabilità della Shoah ai ......rischia di aiutare i barbari Israele nellaidentitaria Antony Blinken ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog e il gabinetto di guerra con il primo ministro Benjamin. Le ...Questa mattina alle 5, in viale Fermi a Milano, due ragazze straniere di 18 e 27 anni sono state avvicinate e aggredite da un uomo. Secondo quanto riferito, l’aggressore le ha sorprese alle spalle ...'Ha pagato il suo fidanzato amante più di legali preparati', dice di Fani Willis. Il tycoon nel 2023 disse, 'ho evitato l'olocausto nucleare' (ANSA) ...