Bucciantini | «Inter di un altro livello Lo scontro diretto deciderà!»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Lofrae Juventus arriva proprio nel momento in cui la corsa scudetto si fa più avvincente. Ecco cosa ne pensa Marcovenuto nello studio di Sky Sport 24. NETTA FAVORITA – Il botta e risposta frae Juventus si concretizzerà in campo il 4 febbraio. Sul big match di San Siro e anche sulla partita che i nerazzurri dovranno recuperare, Marcodichiara: «La partita da recuperare come due anni fa? Rimango convinto che quell’anno l’lo scudetto lo perse con la sconfitta nellocontro il Milan e non a Bologna. Loè giusto che qualifichi una favorita. Che sarà netta a quel punto, se la Juventus resta ...

Solo elogi per l’Inter dopo la roboante vittoria per 1-5 contro il Monza di ieri sera. A Sky Sport l’opinionista Marco Bucciantini non può far altro ... (inter-news)

Bucciantini esalta l’ Inter e la sua forza in campo. Parla di squadra limpida e straordinaria in certe partite, come contro la Lazio. naturale ? ... (inter-news)

In studio, Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Marcoe ... Torino - Lazio (22 Febbraio ore 20:45), Sassuolo - Napoli (28 Febbraio ore 18:00) e- Atalanta (...... Beppe Bergomi, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani e Marco. Federica Frola per le news. ...PER LA SUPERCOPPA (SALTERANNO LA 22 Jens - Lys Michel Cajuste (Napoli) Hakan Calhanoglu () Ciro ...Bucciantini esalta l’Inter e la sua forza in campo. Parla di squadra limpida e straordinaria in certe partite, come contro la Lazio. NATURALE - Marco Bucciantini a Radio Sportiva si espone sui ...Marco Bucciantini esalta su Sky Sport Marcus Thuram per il gol segnato contro la Lazio e il modo in cui è stata costruita l’Inter di questa stagione. FUTURO – Il futuro negli occhi della dirigenza ...