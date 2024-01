Bruxelles | il ministro degli Esteri israeliano Katz presenta il progetto per un’isola artificiale al largo di Gaza | il gelo dei ministri Ue

Leggi su open.online

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Nella giornata in cui sono riuniti aper prendere importanti decisioni di politica internazionale, a partire dal possibile varo di una missione navale nel Mar Rosso, idei 27 Paesi Ue hanno incontrato oggi anche i principali interlocutori della regione: i capi della diplomazia di Israele e dell’Anp, così come quello di Egitto, Giordania e Arabia Saudita. Un tour de force dedicato al Medio Oriente per provare a disegnare una “exit strategy” dalla guerra in corso tra Israele e Hamas dal 7 ottobre, e che rischia pericolosamente di contagiare l’intera regione. L’incontro tra iUe e quello di Gerusalemme, Israel, non sembra però essere andato nel migliore dei modi. Dopo aver ricordato le priorità di Israele di riportare a casa tutti gli ostaggi ...