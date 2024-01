Bruno Barbieri 4 Hotel a Firenze | streaming e vincitore

Leggi su ascoltitv

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La seconda puntata della sesta stagione di 4conè stata trasmessa in prima tv su Sky, e in chiaro su Tv8 lunedì 22 gennaio 2024. L’episodio ha avuto luogo a. A concorrere per il premio di migliore albergo della città sono stati Casa Howard, 4F BoutiqueLungarno Vespucci 50 eOrto de’ Medici. Il sistema di voto, come in ogni programma di questo format collaudatissimo (ad esempio 4 Ristoranti di Alessandro Borghese) è un classico: ogni albergatore viene valutato dagli altri concorrenti, che hanno soggiornato una notte da lui. Ciascuno esprimerà un giudizio (da 1 a 10), su location, camera, servizi, prezzo e dal 2022 anche la colazione. A questi voti andrà poi aggiunto quello decisivo del conduttore. 4...