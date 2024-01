Brianza | incendio in un capannone a Cavenago | fumo visibile dalla A4

Unè scoppiato a Cavenago, in provincia di Monza e, provocando una nuvola di fumo nero e fiamme. Il rogo ha interessato il capannone dell'azienda Planet Farms, la vertical farm dove ...Fuoco e fiamme a Cavenago, per l'di un capannone dell'azienda Planet Farms all'alba di oggi. Dalle prime ore del mattino i vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza sono al lavoro per mettere in ...Incendio all'alba a Cavenago, in Brianza. Il rogo è scoppiato nel capannone dell'azienda Planet Farms, la vertical farm dove hanno sede la produzione e la coltivazione di prodotti secondo la modalità ...Incendio nella prima mattinata di oggi 22 gennaio in provincia ... Sia Vigili del Fuoco del comando provinciale di Monza e Brianza sia i carabinieri della compagnia di Vimercate sono giunti sul posto ...