Brambati | «Juventus non ha stesso obbligo dell’Inter! Manca una cosa»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’ex calciatore Massimonel corso di “Maracanà” su TMW Radio ha parlato, ancora una volta, della lotta scudetto e della differenza tra Inter e. LOTTA SCUDETTO – Massimoha parlato così della lotta scudetto tra Inter e: «Allegri sa come si vince, come si fa, Inzaghi ancora no. Se c’è mezzo spiraglio, sa dove schiacciare l’acceleratore. Sa che non deve dare altra pressione, quest’anno non ha l’che ha l’Inter. Nessuno pensava ad agosto che la Juve a questo punto fosse davanti a tutti. Io pensavo che facesse fatica ad arrivare quarta, ancora di più dopo le assenze di Pogba e Fagioli in mezzo al campo. Certo è che l’Inter ha la squadra più completa. A parte davanti, se Inzaghi si gira in panchina ha tante alternative. Meriti Inzaghi? Avrà dei meriti, sicuramente, ...

