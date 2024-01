Borsa | Europa in rialzo nella settimana della Bce A Milano in luce Nexi e St

Settimana ricca con Bce, dati Usa e trimestrali tech. Gas - 5% . Apertura vivace per le Borse europee in una settimana che sara' ricca di indicazioni per gli operatori su diversi fronti: quello delle ...***parte in rialzo, +0,4% Milano con St capofila (RCO). 22 - 01 - 24 09:01:58 (0170) 0 NNNNBorsa di Milano analisi azioni in questo lunedì che apre la terza settimana di contrattazioni dell’anno a Piazza Affari. Il Ftse Mib è positivo del +0,65% in linea con le principali Borse europee.Anche la borsa degli Stati Uniti dovrebbe aprire in rialzo ... La Bce non scalda i listini, occhio ai dati Pmi L’Europa riapre i battenti in un clima agitato. In Germania è stato un fine settimana di ...