Borsa | Europa chiude in rialzo con il record di Wall Street Stacco cedole frena Milano -0 | 3%

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Al via la settimana in cui si terrà la riunione della Bce. Il cambio tra euro e dollaro è in area 1,09. Il gas oscilla attorno ai 27 euro. Spread sopra i 150 punti

Al via la settimana in cui si terrà la riunione della Bce. Il cambio tra euro e dollaro è in area 1,09. Il gas oscilla attorno ai 27 euro. Spread sopra i 150 punti (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Wall ...... mentre la società crollerà presto in. Poi verrà la francese Vivendi e infine assistiamo oggi ... si troverà a dover affrontare una concorrenza che inè molto forte (negli Stati Uniti ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 22 gen - Wall Street torna a macinare nuovi record e trascina con se' i listini europei, che chiudono in rialzo la prima seduta della settimana con la sola ecc ...In Europa, l’indice Euro Stoxx 50 archivia gli scambi in rialzo dello 0,7%, mentre il paniere principale di Piazza Affari, l’indice Ftse Mib, chiude la seduta in calo dello 0,33% a 30.182,32 punti.