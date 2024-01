Borrell | ' Quando troppi morti a Gaza saranno troppi?' Fronte di sfiducia a Netanyahu

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 22 gennaio 2024)? E' la domanda che si pone l'Alto rappresentante Ue Josep, il quale annuncia che la situazione sarà discussa al consiglio esteri di oggi. E sottolinea che d'ora in poi si dovrà parlare di soluzione a due stati. "La situazione umanitaria a- riflette- non potrebbe essere peggiore, non c'è cibo, medicine e le persone sono sotto le bombe....