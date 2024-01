Bonaccini si infuria col cronista che gli chiede del Superbonus | “Cosa c’entra? Io son qua per fare la campagna elettorale in Abruzzo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Sfuriata del presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano, all’indirizzo di Michele D’Annunzio,abruzzese e direttore della testata locale online Chiaro Quotidiano. La baruffa è accaduta a Vasto, doveè intervenuto per sostenere Luciano D’Amico, candidato presidente della Regioneper la coalizione che raggruppa centrosinistra e M5s. Appena giunto a Palazzo d’Avalos, il presidente del Pd ha accettato di fermarsi per una intervista, ma alla domanda delsu una proroga delsi è adirato e ha accennato ad andarsene: “No, ragazzi, però parliamo di robe dell’. Io son qua perla, non per parlare della politica nazionale”. D’Annunzio non ...