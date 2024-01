Bologna | differenziato per Saelemaekers | Ilic in gruppo

(Di lunedì 22 gennaio 2024)in campo questa mattina per cominciare a preparare il match di sabato 27 gennaio in casa del Milan. Per i rossoblù di Thiago Motta seduta di possesso palla e partitella. Il belga Alexisha svolto allenamentoin campo, mentre Dan Ndoye continua a svolgere terapie. Il nuovo acquisto proveniente dal Partizan Mihajlosi è allenato regolarmente con i compagni. SportFace.

