“Boldly Love” | San Valentino inclusivo e di tendenza

(Di lunedì 22 gennaio 2024) L’amore non ha taglia. È questo l’ultimo claim di SHEIN dedicato alla festa degli innamorati SHEIN presenta una selezione di capi per creare il look perfetto per questo San. Trasparenze, pizzi, fiocchi, silhouettemorbide e sinuose caratterizzano abiti, gonne e top di questa collezione pensata per stupire e far battere i cuori. Le tonalità sono calde e romantiche, declinate nelle colorazioni del bianco, del rosa e del rosso, e i tessuti avvolgono il corpo abbracciando delicatamente le forme per esaltare la figura di chiunque li indossi. Una proposta inclusiva, pensata per far risplendere ogni donna, perchè l’amore non ha taglia. La collezione è disponibile sul sito di SHEIN a questo LINK, nella categoria SHEIN Valentine. L'articolo proviene da 361 Magazine.

