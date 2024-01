Bob | Coppa del Mondo Lillehammer | Patrick Baumgartner guida la spedizione azzurra

(Di lunedì 22 gennaio 2024)(Norvegia) si prepara ad ospitare la tappa dideldi bob, che prevede le sfide di bob a 2 e bob a 4 maschili oltre al monobob e al bob a 2 femminile che non vedrà però azzurre impegnate. Il direttore tecnico Maurizio Orioli ha convocato per la tappa norvegese nove atletiti da. Oltre al classe 1994 di Brunico, occhi puntati anche su Eric Fantazzini, Robert Mircea, Delmas Obou, Mattia Variola, Lorenzo Bilotti, Mauro Colantoni, Fabio Batti e Nicola Ceresatto. SportFace.

Si è aperta oggi la Coppa del Mondo di bob a 2 al femminile : a vincere in Francia, sul ghiaccio di La Plagne, è la campionessa olimpica in carica ... (oasport)

Si trasforma in un festival tedesco la tappa di Igls -Innsbruck (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di bob a 2 maschile 2023-2024. Sul budello ... (oasport)

Prosegue la Coppa del mondo di bob a due maschile 2023 / 2024 . Si gareggia a Igls , in Austria. Solita grande lotta tra le tre coppie tedesche per le ... (sportface)

Johannes Lochner vince a St.Moritz nella tappa valida per la Coppa del Mondo di bob a 2 2023 / 2024 . Terza vittoria stagionale per il tedesco, che ... (sportface)

