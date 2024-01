Blocco dei fondi di sviluppo e coesione | De Luca denuncia Fitto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiLaal ministrol’aveva annunciata lo scorso 13 gennaio, in conferenza stampa. Il governatore della Campania, Vincenzo De, fu chiaro: “Ci sono trenta giorni di tempo per la diffida alla istituzione inadempiente, per poter poi procedere davanti ai tribunali amministrativi. La nostra diffida è partita il 20 dicembre, il 20 gennaio è sabato quindi il 22 depositiamo laal Tar, poi alla Corte dei Conti per le centinaia di milioni che fanno perdere con questa dilazione e infine alla magistratura penale per individuare eventuali reati”. Ed oggi, 22 gennaio, in assenza di una risposta sulla sorte deila, di circa venti pagine a quanto si è appreso, l’ha presentata ...

Lo aveva minacciato e lo ha fatto. Il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha denuncia to il ministro per il Sud Raffaele Fitto in merito al ... (open.online)

... vicecapogruppo PD alla Camera e componente Commissione trasporti Valentina Ghio che la scorsa settimana ha presentato diversi emendamenti per chiedere ildegli incrementi e la riduzione...... che aveva messo in discussione la regolamentazionelicenziamenti collettivi, in particolare per quanto concerne le ripercussioni della mancata osservanzacriteri di selezionedipendenti ...Un sensibile aumento – ha aggiunto – si registra nel numero dei donatori utilizzati (ovvero donatori di cui è stato trapiantato almeno un organo) con un + 17.3% rispetto al 2022 (pari al 38.4 per ...Seguendo l’esempio dei colleghi polacchi, tedeschi ed olandesi anche gli agricoltori francesi sono scesi in strada a bordo dei loro trattori. Nell’area dell’Occitania in particolare i blocchi stradali ...