Bioparco | si chiama Kala la tigrotta di Sumatra nata il 1° dicembre Sta bene ma non si può ancora ammirare

(Di lunedì 22 gennaio 2024) È stata battezzataladeldi Roma di poco più di un mese. È una piccola di tigre di, una specie ormai sempre più rara in natura. Il nome della cucciola di tigre,lo scorso 1°, è stato scelto con un sondaggio online che si è chiuso oggi. Il nome è stato scelto tra i tre designati dai guardiani delderiva dalla combinazione dei nomi di papà Kasih e mamma Tila., battezzatala neodi tigre diIlsottolinea cheè stato il nome votato dalla stragrande maggioranza degli utenti con oltre 5.000 voti, mentre gli altri due nomi Dewi (dea in lingua indonesiana) e ...

