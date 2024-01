Bindi a La7 | “I comunisti italiani hanno scritto la Costituzione | i fascisti no Questo governo non solo non è antifascista | è pure antirepubblicano”

Uno degli studenti che ha occupato è stato ospite di In Altre Parole , su, condotto da Massimo ... Rosy: 'La scuola deve essere inclusiva' Presente per intervenire al dibattito anche l' ex ...A In Altre parole , il talk show condotto da Massimo Gramellini su, è ospite in collegamento Rosy. Nella puntata andata in oda sabato 20 gennaio, il tema centrale è quello dell'antifascismo. Con la solita retorica che piace alla sinistra viene messa nel ...Ospite a La7 a ‘In Altre parole’, Rosy Bindi si è trovata a dover rispondere ad una domanda piuttosto pungente del conduttore. Ospite in collegamento alla trasmissione di La7 ‘In Altre parole’, con ...La sinistra italiana perde il pelo ma non il vizio. Mentre il Pd di Elly Schlein è impegnato sia a indignarsi per quattro nostalgici vergognosi col braccio teso sia a scansionare il passato di Fratell ...