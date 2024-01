Biathlon | Lisa Vittozzi con la luna un po’ storta ad Anterselva Il ritorno di Wierer e la ‘follia’ di Giacomel

Leggi su oasport

(Di lunedì 22 gennaio 2024) La tappa di Anterserlva, sesto appuntamento della Coppa del Mondo di, ha chiuso i battenti e gli spunti quali sono in casa Italia? In primis, prendere atto delalle gare di Dorotheaè per definizione una bella notizia. La campionessa altoatesina ne ha passate di ogni in quest’annata, tra vari stati febbrili. Non era quindi semplice competere, ma “Doro” l’ha fatto con qualità e profitto, visto il piazzamento nella Short Individual (14ma e migliore italiana) e il contributo alla staffetta mista (seconda). L’80° podio in carriera è diventato realtà, ma saggiamente si è pensato che dopo la tre-giorni di casa c’era qualcosa di prioritario da considerare: recupero delle energie e preparazione per i Mondiali di Nove Mesto. Di qui, l’assenza della Mass Start, che al tifoso singolo dipuò ...