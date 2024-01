Biagio Antonacci a ‘Domenica In’ | «Il coraggio di lasciare andare»

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tra gli ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata del 21 gennaio 2024,ha presentato il nuovo album ‘L’inizio’ (qui la nostra intervista) che ha debuttato al terzo podio della Top of the Music. Ma il salotto di Rai1 è stata anche l’occasione per lanciare un appello molto sentito e attuale in tema di amore e violenza sulle donne. Immagine RaiPlay da Ufficio Stampaha, infatti, raccontato il senso di una delle sue canzoni più amate di sempre, Se io Se lei. E ha dichiarato: “Ritieniti libera di poter riempire la tua vita con altre gioie, altre energie, ricordami, ma lasciami. Perché lasciarsiè anche un gesto meraviglioso, ildi dire ‘fai un’altra scelta, falla liberamente, non ti sentire in colpa, sii una donna, sii un uomo… ...

