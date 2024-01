Berra segna | Curcio sbaglia | il Benevento si prende derby e terzo posto

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiAuteri fa tre su tre e siilin classifica andando ad affiancare il Crotone. Ilbatte anche la Casertana al termine di unbrutto, gioca male da entrambe le squadre e deciso da due palle inattive. Se sull’angolo di Ciciretti il più lesto è, sul fronte opil rigore del sannitasi infrange contro il palo fissando il punteggio sull’uno a zero finale. Un successo di misura che consente alla Strega di allungare la serie positiva, superando il primo vero banco di prova dopo il cambio di guida tecnica. Moduli confermati per i due tecnici che si affrontano puntando sui rispettivi marchi di fabbrica. Auteri punta sul 3-4-3 lanciando subito i nuovi Starita e Lanini nel tridente ...

... De Felicecon un gol da centrocampo, ma l'arbitro inizialmente non assegna la rete. Proteste ... il tabellino Benevento (3 - 4 - 1 - 2): Paleari; Viscardi (17'st El Kaouakibi), Capellini,; ...... e gran merito va alla linea arretrata, di cui, insieme a, è il cuore pulsante. DIFENSORE: ... È un fuoriclasse senza logica:due gol a partita e sta battendo tutti i record È il secondo ...Bruno dalla media va a segno, Paesano risponde dalla lunga distanza e riporta ... De Sipio NE, Cena 6, Maggio 13, Berra 9.Una bomba di Almansi dopo 6’’, che contiene la fuga e forse l’unico momento negativo in attacco per i brianzoli, permettono ai gialloblu, che tornano a segnare solo negli ultimi 90’’ del quarto, di ...