Bergamo | nel 2023 73 milioni in più dall’Assegno Unico | corsa all’Isee per i fondi 2024

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Dalle detrazioni all’assegno: anche in provincia diprende piede il nuovo strumento di integrazione del reddito per le famiglie. Da marzo 2022 ha interessato complessivamente 115.809 nuclei familiari e 193.191 figli. L’assegno medio mensile è stato pari a 240 euro per le famiglie e 144 per i figli, con un importo medio differenziato a seconda della presenza di figli disabili (il 3% del totale) o meno: le risorse totali arrivate ae provincia hanno superato i 267di euro. Le previsioni fatte da Cislsui dati Inps finora disponibili per ilparlano di oltre 340.000.000 euro. L’assegnoera entrato in vigore l’1 marzo del 2022, in sostituzione delle detrazioni per i figli a carico sotto i 21 anni, degli assegni al nucleo ...