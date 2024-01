Bergamo | l’odissea di una studentessa straniera per ottenere l’assicurazione sanitaria

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024) Riceviamo e pubblichiamo una lettera giunta in redazione. Il nostro lettore l’ha intitolata “Piccola storia triste di sanità italiana”. Capita di ospitare per un anno una ragazza, con una laurea triennale in tasca, una borsa di studio dell’Università die un’iscrizione ad un Master in Economia e Management del turismo. È una ragazza di un paese ExtraUE, per dare un’idea, un paese in cui il reddito medio mensile è circa 400 euro. Per avere diritto alla borsa di studio, l’Università le chiede di fare un’assicurazione, le consiglia di rivolgersi a un sindacato che offre servizi per stranieri che arrivano in Italia (per altro con un sito tutto in italiano) e che le permette di fare un’assicurazione di base, condizione necessaria ad avere il permesso di soggiorno per studio. L’università la informa che poi, con ...