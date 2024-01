Bergamo | al via gli interventi di potatura degli alberi lungo la circonvallazione

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 22 gennaio 2024). Nell’ambito dell’intervento didelle alberature cittadine previsto in tutta la città di, a partire da oggi – lunedì 22 gennaio 2024 – e per le prossime due settimane,laalle Valli SS470 della Valle Brembana saranno eseguiti i lavori di messa in sicurezza dei platani radicati tra le due carreggiate. I lavori, in svolgimento tra le 7,30 e le 17,30, prevedono la riduzione ad una corsia dei tratti stradali interessati dal cantiere mobile.