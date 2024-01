Benedetta Porcaroli conferma il ritorno di fiamma con Riccardo Scamarcio | «L' amore è amore»

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non si nascondono più. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati abbracciati in giro per ... (leggo)

Riccardo Scamarcio e la compagna Benedetta Porcaroli felici a Roma Fanno acquisiti in un negozio di arredamento e poi escono abbracciati in giro per ... (247.libero)

approfondimento Berlinale 2023,: "Questa carriera è una maratona" FOTOGALLERY ©Getty Continua gallery %s Foto rimanenti Cinema Berlinale 2023, tutti i vincitori dal film On the ...L'attrice romanasi racconta senza filtri (e stavolta non è un modo di fire). Tra i problemi per l'ansia, dettati da "guerre, solitudine, violenza", alle sedute dall'analista, e poi il nuovo film ("...Tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio è tornato l'amore. E' la stessa attrice a confermarlo, anche se laconicamente, durante un'intervista al Messaggero: "Tutto bene, l'amore è amore", ha detto ...Benedetta Porcaroli si è raccontata in un’intervista rilascita al Messaggero: Riccardo Scamarcio, l’ansia, i dieci anni di analisi, i ...