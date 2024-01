Belen Rodriguez su Chiara Ferragni | “Mai avuto un bel rapporto | ma ora basta”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)sono state entrambe al centro del gossip tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024. La modella argentina, infatti, è stata protagonista di diverse confessioni davvero sorprendenti. La showgirl, per la prima volta, si è sbilanciata sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, confermandolo, di fatto, con una risposta a un commento ricevuto su Instagram. Nello studio di Domenica In, inoltre,ha svelato a tutti di aver subito, in realtà, numerosi tradimenti dall’ex marito. Ma ancora, la bella argentina hada ridire anche con il padre di sua figlia Luna Marì, Antonino Spinalbese, con cui è nato un botta e risposta davvero infuocato, prima di Capodanno., ...

In questo periodo Chiara Ferragni e, anche se per motivi diversi, sono le vip più chiacchierate del momento. La Ferragni per l'ormai noto scandalo del pandoro Balocco , per il quale è indagata , e la showgirl argentina ...Non era mai successo prima d'ora.ha vuotato il sacco e ha detto tutta la sua verità su Chiara Ferragni. Dopo lo scandalo del pandoro e le numerosissime discussioni sui social e sull'uso che ne va fatto, la showgirl ha ...Belen Rodriguez ancora un fiume in piena su Instagram. Da quando è tornata attiva sui social network dopo un periodo di depressione la soubrette continua a comunicare con i suoi follower tramite ...Belen Rodriguez ancora un fiume in piena su Instagram. Da quando è tornata attiva sui social network dopo un periodo di depressione la soubrette continua a comunicare con i suoi follower tramite ...