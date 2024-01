Belen Rodriguez difende Chiara Ferragni | “Per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei ma…”

(Di lunedì 22 gennaio 2024)ha preso le difese di, che sta ancora subendo le ripercussioni legate all’iniziativa commerciale promossa con l’azienda Balocco. Prima la multa dell’Antitrust – che ha comminato alla società che fa capo all’imprenditrice una sanzione da 1 milione di euro – poi la denuncia per truffa aggravata del Codacons, hanno danneggiato fortemente l’immagine della. L’influencer ha dovuto così fronteggiare – nonostante si sia pubblicamente scusata – il calo di followers e la fuga di brand che hanno preso le distanze. Nel frattempo, si è mormorato di una presunta crisi coniugale con Fedez, che non accetterebbe di buon grado il lavoro svolto dal manager della moglie Fabio Maria Damato. Contro l’influencer si sono schierati anche volti noti dei social e della televisione ma, ...

Personaggi tv. Belen Rodriguez è in crisi con Elio? Il gesto non lascia spazio ad interpretazioni . La bella argentina ha deciso di togliere tutti i ... (tvzap)

con Stefano De Martino - Spetteguless.it La storia trae Stefano De Martino ha ottenuto tutte le prime pagine dei giornali specializzati per anni, ma ora tra loro ...Nuova replica, stasera su Rai 1 alle 21:25, in compagnia de Il commissario Montalbano , che torna in TV con un'ospite d'eccezione.è infatti la femme fatale al centro de Il campo del vasaio , episodio andato originariamente in onda nel 2011, all'interno dell'ottava stagione. É tratto dai romanzi di Andrea ...Belen Rodriguez ha confermato che Stefano De Martino ha avuto un flirt con Alessia Marcuzzi. Ora la conduttrice replica sui social.La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è finita, ormai, da qualche tempo. I due, nonostante numerosi tentativi di riappacificazione (l'ultima volta sembrava stesse andando bene), ...