Belen Rodriguez dalla parte di Chiara Ferragni | “Ho provato rabbia anche io | adesso lasciatela in pace!”

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 22 gennaio 2024)si schiera pubblicamentedi. Con un lungo messaggio pubblicato in una Instagram Story, la showgirl argentina ha preso le difese dell’imprenditrice e influencer, ormai da settimane al centro di un vero e proprio polverone, social e non solo.difendeIl caso dei Pandori Balocco ha... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.