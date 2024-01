Belen difende Chiara Ferragni | Basta! Lasciatela in pace | merita un po' di serenità

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 22 gennaio 2024)Rodriguez ha svelato di non aver mai avuto un buon rapporto conma di considerare ormai insopportabile l'accanimento contro di lei per il caso Balocco.Rodriguez ha sentito il bisogno direnella tempesta scatenata dal caso pandoro Balocco. La showgirl argentina, in una story di Instagram, ha preso le difese dell'influencer e imprenditrice svelando un dettaglio non noto a tutti: i rapporti tra le due non sono mai stati idilliaci. Il messaggio diperRodriguez ha affidato a Instagram il suo punto di vista sulla vicenda che, ormai dalla metà di dicembre, vede coinvolta, indagata ...